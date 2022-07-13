【LIVE直播】公布指揮官繼任人選? 指揮中心最新疫情記者會｜2022.07.13

國內今天新增2萬9849例本土個案、62例境外移入個案，染疫死亡人數連兩日下降，繼昨天60例後，今天再降至49例，仍維持5月25日以來新低。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，今天本土個案數比昨天少，通常周二、周三是每周最高的兩天，預計本周都會落在3萬例以下。新增個案前六名是新北4997例、台中3941例、桃園3219例、高雄3115例、台北2982例、台南2244例。

指揮中心表示，今日新增之29,849例本土病例，13,816例男性，16,010例女性，23例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,997例)，臺中市(3,941例)，桃園市(3,219例)，高雄市(3,115例)，臺北市(2,982例)，臺南市(2,244例)，彰化縣(1,497例)，屏東縣(1,075例)，苗栗縣(785例)，雲林縣(779例)，新竹縣(734例)，新竹市(671例)，宜蘭縣(657例)，嘉義縣(573例)，南投縣(560例)，花蓮縣(487例)，基隆市(427例)，臺東縣(420例)，嘉義市(324例)，金門縣(182例)，澎湖縣(145例)，連江縣(35例)。

指揮中心指出，今日新增49例本土病例死亡個案，為26例男性、23例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、48例具慢性病史、36例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月20日至7月10日，死亡日期介於6月3日至7月10日。

指揮中心說明，今日新增62例境外移入個案中，為37例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自荷蘭(9例)，菲律賓(2例)，泰國、韓國及越南(各1例)移入，另48例感染國家調查中。入境日期介於今年6月27日至7月12日。

指揮中心統計，截至目前國內累計14,051,114例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,884,782例排除)，其中4,162,290例確診，分別為15,970例境外移入，4,146,266例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計7,829例COVID-19死亡病例，其中7,814例本土，個案居住縣市分布為新北市1,819例、臺北市950例、臺中市743例、高雄市704例、桃園市599例、臺南市570例、彰化縣437例、屏東縣322例、南投縣及雲林縣各217例、基隆市188例、宜蘭縣162例、苗栗縣158例、嘉義縣149例、花蓮縣129例、嘉義市127例、新竹縣124例、臺東縣101例、新竹市75例、澎湖縣12例、金門縣11例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。