縣府採購1萬5281台平板電腦已全數到貨。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣政府經教育部「推動中小學數位學習精進方案」補助的「生生用平板」，採購1萬5281台全新平板電腦已全數到貨，教育局指在全數完成系統設置工作後，預計7月底配發到全縣各學校，學生們9月開學就能使用。

教育局長楊郡慈表示，教育部推動的「推動中小學數位學習精進方案」，核定補助新竹縣2億5千萬元，該局規畫增設數位相關設備外，共採購1萬5281台平板電腦，已全數到貨送抵新竹縣教育研究發展暨網路中心並點驗完成。

竹縣教網中心指出，這些平板電腦必須逐一完成行動裝置管理設定、裝置登記綁定序號、軟體派送等程序，才能撥給學校使用，現正加緊趕工，預計在7月底前全數完成後，盡快發配到全縣各所高中及國中小。

採購的平板電腦依據教育部規畫，偏遠地區學校學生與裝置比例為1比1，非偏遠地區比例則為6班補助1班，由教師依據課程教學與數位學習需求輪流使用，以期達到「生生用平板」的目標，讓數位學習成為偏鄉師生的日常，城鄉教育能夠更均衡。

楊郡慈說明，竹北市等非偏鄉學校，學生家長社經地位較高，家中普遍都有電腦，這次購買的平板將以6班補助1班（即30台平板）為原則，偏鄉學校則是一人一機，9月新學期後就能讓「生生有平板」做線上教學。

教育局指出，教育部推動「推動中小學數位學習精進方案」，期望透過數位教師增能、校園網路提升、載具設備及數位內容採購等系列計畫，讓學生和教師透過平板電腦，使用各式數位資源教學與學習，並藉此豐富教學內容，改變教學模式，讓學習效果更加顯著。