位於新北市九份昇平戲院旁15日將展出「鬼怪傳說特展」，主辦單位為了宣傳，昨晚在昇平戲院前放了一具殭屍，照片在網路曝光，不少網友聯想起台南美術館近期展出「亞洲的地獄與幽魂」裡殭屍，直呼「這比台南的看起來恐怖，差點閃尿」。

金礦博物館昨（12）日在臉書粉專指出，九份昇平戲院旁15日起到年底將展出「鬼怪傳說特展」，昨晚先在昇平戲院入口處放了一具殭屍，今（13）日晚上會在戲院附近的竪崎路再展出5具殭屍，號稱「殭屍從台南來九份玩了」。

臉書粉專表示，「鬼怪傳說特展」除了有精緻的鬼怪展品，也有許多趣味的禁忌傳說，提醒民眾入場一定要帶「膽」入場，還可攜帶大蒜、符咒、桃木劍等防邪。

「鬼怪傳說特展」將於本周五展出，展期到今年年底。（圖／翻攝自金礦博物館臉書粉專）

根據粉專PO出的照片，九份昇平戲院前有一具青面獠牙的殭屍，在燈光投射下，散發昏暗詭譎的氣氛，令人毛骨悚然。不少網友看到照片後，紛紛留言，「這比台南的看起來恐怖」、「去不了台南的，可以去九份的」、「看起來真的好可怕」、「看到差點閃尿」、「我要找正英師傅一起去」。