住在大樓的民眾常有鄰居半夜製造的聲音的經驗。住在楠梓區的兩戶上下樓鄰居，住在上層10樓的蔡姓女子以下層9樓的林姓男子長期製造噪音擾鄰，控告林姓男子，求償55萬元精神慰撫金。但橋頭地院審理後認為證據不足，駁回蔡女的上訴。

蔡女主張，她與樓下鄰居並不認識，平常也沒來往，但從2016年以來，樓下鄰居多次發出腳步聲、來回踱步等聲音，影響她的作息。林男於同年9月起多次在凌晨4時許大力敲打她的房門，並猛按門鈴，她雖然陸續向管理室反映，但卻沒有回應。

蔡女因此報警處理，且她因此身心俱疲，甚且需服用藥物，才能入眠。後來林男於2020年5月還惡人先告狀，說她製造噪音而報警，導致警方與管理人員詢問她是否製造噪音擾鄰。

林姓男子則反控他也是噪音受害者，相當影響睡眠，也曾經向蔡女柔性勸說，請她改善噪音問題，林男同時也有反映給管理員。

對此，雙方曾經開過協調會，雖然達到和解，也承諾不再製造噪音。但蔡女後來仍主張林男製造肇因導致她心力交瘁等等。

法院審理後認為，根據監視器畫面等證據，無法證明住在樓下的林男有去敲打樓上的房屋房門或撞門，更無法證明林男明知道蔡女不在家，而誣陷蔡女製造噪音並報案。且對於之前的協調會，也無書面記錄，經過橋院函催，均未回覆，因此駁回蔡女的上訴。可上訴。