民進黨今天將徵召衛生福利部長陳時中參選台北市長，國民黨批評陳時中落跑，民眾黨立法院黨團諷刺是有始無終。民進黨團書記長陳歐珀表示，相關批評陳時中的言論都是怯戰表現，若國民黨很在意，就好好準備，來一場君子之爭。民進黨立委劉世芳也說，相信陳時中參選台北市禁得起考驗，並提出最好的市政藍圖。

民進黨今天將提名陳時中參選台北市長，前交通部長林佳龍參選新北市長。對此，陳歐珀表示，民進黨大戰略思考，首都發展關係到台北新北桃園基隆，目標一致就是希望台灣向前走；至於相關對陳時中跟林佳龍批評，都是怯戰表現。

劉世芳表示，陳時中接任指揮中心指揮官已900多天，歷經大大小小戰役，有功勞也有苦勞，相信會用這樣態度迎接未來台北市長選舉，民進黨團予以正面肯定，且願意全黨幫忙輔選。

劉世芳說，台北市是首都，相信市民了解過去防疫政策，對國際形象提升發展有正向幫助，一定會站在陳時中的立場替他打氣，尤其是陳時中宣布參選後，臉書按讚數越來越高，相信陳時中參選台北市長禁得起考驗，未來也會提出最好的市政藍圖。