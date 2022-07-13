演出《與神同行》走紅的金香起與崔丹尼爾主演的《飛起來吧，蝴蝶》，將於7月15日搶先日韓在台灣「全球首播」，男女主角日前跨海接受專訪，兩人都來過台灣，對台灣的景點、美食，以及粉絲都印象深刻，期待疫情趕快結束和粉絲見面。金香起最喜歡台灣的芒果冰，希望來台灣時可以悠閒地逛逛市場，來一場療癒身心的治癒之旅；崔丹尼爾因為曾經在台灣有美好的旅遊回憶，在疫情前最後一次去的地方是西門町，在劇中毒舌的他，沒想到現實生活居然是大暖男，還留著10年前台灣粉絲寄送到韓國馬克杯，現在還在他的書桌上。

金香起在劇中飾演有五年資歷的老鳥助理「高興」，15歲就輟學工作，是個努力在自己專業上的實習助理，但因為患有「社交恐懼症」，導致無法直視顧客眼睛並交談，這樣的情形在美髮業可是一大忌，金香起說到接演原因：「希望大家能了解到每個人都會有缺點，但正因為不完美，才更顯得每個人都是獨一無二的存在；高興和以前的我有些相似之處，因爲防備心很重，沒辦法將自己真正的想法表達出來，大家可以從劇中了解人與人之間的相處過程是很複雜卻很有意義。演了這齣戲後，有很了大的領悟，非常後悔當初給自己很多壓力，所以想向以前的自己道個歉。」

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光洙（崔丹尼爾 飾）是《飛起來吧，蝴蝶》美髮店的首席設計師，主觀意識很強，有時候講話很犀利，演過很多愛情劇的崔丹尼爾，這次是因為編劇朴妍善，以及對美髮師職業很感興趣而接演，說到劇中人物的個性：「大家可能會覺得光洙是一個怪人，但出乎意料的，我並不覺得他很奇怪。光洙的個性不夠圓滑，因此常常沒有前兆地說出一些不中聽的實話，我認為在成長和融入社交生活的過程中，光洙適時放下身段的樣子和我非常相似。」

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為了演出美髮助理和設計師，兩人拍攝前有到美髮院學習美髮的技巧，金香起家裡也有假人頭和美髮用具便於練習；崔丹尼爾在弘大的美髮院學了幾個月的剪髮、染髮、燙髮等美髮技術，也看YouTube練習轉剪刀的技巧，到時候觀眾可以在劇中看到跳剪刀舞或邊轉剪刀邊表演的畫面。

今年夏天如微風沁香般職人暖劇《飛起來吧，蝴蝶》將於2022年7月15日起，於中華電信MOD戲劇199專區上架、Hami Vedio：影劇館>新上架，全球首播。並於8月13日起在龍華偶像台MOD353頻道，週末晚間八點半，全台首播。