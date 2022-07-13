立委黃國書13日開記者會，爭取幼教比照國教凍漲電價。（立委黃國書服務處提供／陳淑芬台中傳真）

電價調漲7月上路，立法委員黃國書接獲幼教團體陳情，今天開記者會向教育部及經濟部喊話，政府宣布六類產業及高中以下學校不調漲，卻獨漏幼托園所，幼兒教育是國教向下延伸的「類國民教育」，呼籲凍漲電價應納入幼托園所。幼教團體表示，幼兒園和托嬰中心受疫情波及停課，須按規定退費，沒補助就算了，但連凍漲電費也沒份，真是太不公平了。

黃國書今天在西區服務處召開「爭取幼教比照國教，凍漲電價」記者會，邀請經濟部、教育部及台電代表與會，台中市幼兒教育團體也到場表達立場。

黃國書說，政府考量內需產業須從疫情復甦，電費調漲政策宣布六類產業及高中以下學校不調漲，卻獨漏幼托園所，幼兒教育是國教向下延伸的「類國民教育」，不應被排除在外。幼兒園近兩年因應疫情多次配合政府政策性停課，退費損失慘重。

黃國書表示，政府為擴大平價教保服務，與私立幼兒園合作推動「準公共教保服務」。簽約幼兒園在期間的收費數額及項目無法任意調整，政府調漲電價，準公共幼兒園僅能自行吸收，對於園所營運將造成沉重負擔。他並要求教育部應盤點幼教困境，協助向經濟部溝通，並研議議補助措施，協助幼托園度過難關。

幼教福利協會理事長何瑞乾和托嬰聯盟協會理事長林逸蓁都表示，幼兒園和托嬰中心受疫情影響必須停課，並按規定辦理退費，承受相當程度的受災損失，未獲任何補助就算了，連凍漲電費都沒份真是太不公平了。

台中市幼兒教育暨福利協會創會理事長王超敏表示，幼兒園同是教育部主管，是正式的學前教育，是2歲至6歲小小孩的學校，難道比較不需要使用電燈和吹冷氣嗎？且托嬰中心要照顧0至2歲的嬰幼兒，更應受到保護和重視。