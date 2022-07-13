國安基金昨（12）日召開第113次臨時委員會議，討論後獲得共識，決議進場護盤，最快今天就會啟動高達新台幣5000億元的可動用資金，為史上第8度進場護盤。媒體人黃揚明表示，本次是國安基金首次在1萬點以上進場護盤，相當於劫貧濟富，「說穿了，還不是因為碰到選舉年…悲哀。」

黃揚明今日在臉書表示，國安基金其中一部分的來源是「借用郵政儲金、郵政壽險積存金、勞工保險基金、勞工退休基金、公務人員退休撫卹基金所屬可供證券投資而尚未投資之資金，可挪用資金上限3000億元」，但他指出這部分相當於是拿一般民眾儲蓄的額度去股市護盤，根本是「劫貧濟富」！

黃揚明指出，行政院長蘇貞昌日前才在行政院擴大防疫會議中說「台灣因兼顧經濟與防疫的平衡措施，才能在全球疫情肆虐期間保有全世界少見的經濟正成長」，國安基金委員會前天也說沒必要，沒想到突然就轉彎。

黃揚明說，過去國安基金護盤成效不錯的主因，是因為大盤已經殺到一定程度的低點，但現在還有1萬3千多點的狀態下就進場，「就算今天漲了，未來大盤若持續下跌，豈不是拿民眾血汗錢來開玩笑？」他認為，國安基金之所以在此時機點進場護盤，「說穿了，還不是因為碰到選舉年…悲哀。」