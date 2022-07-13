北市北投區洲美街一處工地13日上午9時5分發生工地意外，2名工人在進行洲美快速道路福國路匝道工程，因吊車支撐腳陷入泥濘，上方工人從吊車籃摔出受傷，所幸2名工人均意識清楚，經救護人員送醫治療，並無生命危險。
受傷的32歲林姓男子，以及一名53歲泰國籍移工，分別有臉部以及左腳擦傷，均意識清楚，經送醫治療並無大礙，警方接獲報案後，已通知勞檢處等單位了解原因。另外，由於現場監視器並無錄影功能，僅能監看即時，後續將調查釐清相關責任。
北市北投區洲美街一處工地13日上午9時5分發生工地意外，2名工人在進行洲美快速道路福國路匝道工程，因吊車支撐腳陷入泥濘，上方工人從吊車籃摔出受傷，所幸2名工人均意識清楚，經救護人員送醫治療，並無生命危險。
受傷的32歲林姓男子，以及一名53歲泰國籍移工，分別有臉部以及左腳擦傷，均意識清楚，經送醫治療並無大礙，警方接獲報案後，已通知勞檢處等單位了解原因。另外，由於現場監視器並無錄影功能，僅能監看即時，後續將調查釐清相關責任。
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