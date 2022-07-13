新冠疫情引爆的全球晶片荒讓個人電腦（PC）、智慧手機、汽車等產業苦不堪言，但自5月下旬到6月這三周內情況突然丕變，高漲的通膨、中國為了防疫祭出鐵腕封控以及俄烏戰爭削弱了消費者支出，PC和手機方面的支出更是首當其衝。

目前的情況已經從全面缺晶片變成了在某些領域已經供過於求，令華爾街大感意外。美光科技在6月底發布財報時宣布將減產保價。其業務長（CBO）Sumit Sadana坦承市場反轉之快，讓美光措手不及，並表示這些變化現在正擴散到整個產業。

美光預估其本季調整後營收為72億美元加減4億美元，遠遜於華爾街預測均值90.5億美元。

美國晶片業將自本月晚些時候開始陸續發布財報，TechInsights 晶片經濟學家Dan Hutcheson警告，在美光發布慘淡的預測之後，將有更多壞消息隨之而來，因「美光做事向來都挺踏實的」。

投資人擔心晶片業將由盛轉衰，今年以來費城半導體指數已經下跌35%，遠遠超出標普500指數的下跌約19%。

之前大量囤貨使情況變得更糟。就像民眾在防疫封鎖之前搶購衛生紙一樣，為了「以防萬一」的製造商在疫情期間一改過去保守謹慎的財務準則、拋開了能避免庫存過剩的「及時制」（Just In Time）生產方式，並開始囤積電腦晶片。

Hutcheson表示，他們認為有必要囤貨，直到有一天他們看著這些晶片然後問自己「為何有這麼多庫存？」，這有點像搶衛生紙。

專家表示，晶片供需出現急轉髮夾彎，對各個領域造成的衝擊不一。

投銀Baird資深半導體分析師Tristan Gerra表示，消費電子製造業、尤其是低階智慧手機廠的大型晶片供應商將受到最大的衝擊。由於價格持續下跌，再加上近來加密貨幣市場崩盤，輝達（Nvidia）的前景可能不妙。

Wedbush分析師Matt Bryson表示，受晶片供過於求影響最小的是蘋果的供應商，例如全球最大晶圓代工廠台積電，因為走高檔路線的蘋果設備需求仍然強勁。

Gerra則表示，車用晶片和數據中心晶片的需求有增無減，相關的半導體供應廠也將持續興盛。

一家晶片製造商高層透露，電源管理晶片業務將大發利市，但智慧手機使用的射頻晶片業務料將回落。他表示自己公司的晶片廠正在「重組」生產線，以擴大生產車用電源管理晶片，並減產射頻晶片，這可能有助於緩解部分車用晶片短缺的問題。

投銀Jefferies分析師Mark Lipacis在7月1日出具的報告中表示，雖然產業高層和分析師無法說出全球倉庫裡有多少過剩的晶片，但第一季主要電子製造服務公司的庫存創下了歷史新高。Lipacis並警告，製造商可能會決定用完倉庫裡的晶片而非採購新的晶片，也可能取消訂單。

部分分析師認為目前車用晶片製造商是安全的，但這可能不會持續太久。Bernstein分析師Stacy Rasgon在去年9月份的報告中表示，汽車製造商訂購的晶片量遠遠超過他們所需，他向路透社表示，這樣的趨勢仍在繼續。當汽車製造商停止採購晶片以消耗庫存時，問題就來了。