負責調查美國國會大廈遇襲案的聯邦眾議院特別委員會今天舉行最新聽證會指出，前總統川普發出有如「戰鬥的號令」推文後，極右翼團體向國會大廈發起攻擊，試圖阻止權力移交。

2021年1月6日，川普支持者因不滿2020年總統大選結果，強行闖入國會大廈，企圖阻止國會認證民主黨籍的拜登勝選，釀成5人喪命。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，今天的聽證會聚焦川普和他的非正式政治幕僚，以及「守誓者」（Oath Keepers）、「驕傲男孩」（Proud Boys）等極右翼民兵組織成員間的鬆散關係。

委員會瀏覽證人證詞、法庭文件、先前看不到的電子郵件和其他素材，證明川普隱晦地討好這些激進分子，把他們視為自己的部隊，以此向國會施壓、要求推翻2020年選舉結果。

以下是今天聽證會的8大重點：

●川普發出「戰鬥的號令」推文

調查小組反覆強調，川普在2020年12月的1則推文，鼓動了支持者前來華盛頓破壞權力轉移。

這條推文聲稱「統計上不可能輸掉2020年大選」，「1月6日在華盛頓特區將舉行大規模抗議」。川普還可惡地落下這句：「去那裡吧，會很瘋狂的！」

主持部分聽證會的佛羅里達州民主黨籍聯邦眾議員墨菲（Stephanie Murphy）表示，「對總統川普最忠實的支持者而言」，這則貼文是「行動的號令，某種程度來說，是戰鬥的號令」。墨菲指出，當天的暴民和極右派極端人士有很多人都說，他們是受到川普這則推文鼓舞。

委員會指出，川普這條推文發出後，支持川普的團體把原本計劃在1月下旬舉行的示威活動改至1月6日。

●川普「無預警」呼籲支持者前往國會大廈的幕後計畫

委員會今天公布證據，顯示川普呼籲支持者1月6日前往國會大廈，其實完全不是偶然，而是早有計畫。

委員會展示1條呼籲前往國會大廈的推文草稿，川普後來並未發出那條推文。

這條推文草稿說：「我將於1月6日上午10點在白宮橢圓形草坪（The Ellipse）發表重要演講，請早點到，預料會有大批人潮。之後前往國會大廈。停止竊取！！」

委員會是從國家檔案局（National Archives）取得這則推文，上頭還蓋了個「總統看過」的章。

此外，委員會另展示集會主辦人克里莫（Kylie Jane Kremer）傳給右翼商人林德爾（Mike Lindell）的簡訊，上面寫著，川普將「無預警地」告訴支持者，遊行到國會大廈後方、聯邦最高法院大樓外的另一個舞台。

也協助籌劃這次集會的皮爾森（Katrina Pierson）1月2日給同事的電子郵件寫道：「總統期望看到的是橢圓形草坪出現一些近距離接觸的東西，並呼籲大家前往國會大廈。」

另一位籌辦者亞歷山大（Ali Alexander）2021年1月5日發送的簡訊則寫道：「明天：橢圓形草坪，接著是美國國會大廈。川普應該會在演講結束時命令我們到國會大廈，到時就知道。」

●共和黨議員角色再次凸顯

今天的聽證會又一次著重共和黨國會議員協助川普推翻2020年大選結果扮演的角色。

委員會陳述指出，川普在2020年12月21日的會議上與共和黨成員會面，討論了次年1月6日在國會推翻選舉結果的行動。委員會並援引白宮日誌，列出出席會議的10名議員和當選者。

墨菲指出，在2020年12月會議的前幾天，川普告訴司法部高級官員，希望他們公開宣布這場選舉違法，「剩下的交給我和共和黨國會議員」。

●西波隆尼證詞發揮關鍵作用

前總統川普任內的白宮律師西波隆尼（Pat Cipollone）8日透過視訊接受特別委員會約談，今天的聽證會是委員會第一次有機會展示約談影片片段。

西波隆尼的證詞呼應川普前幕僚群的說法，他們一致向委員會作證說，曾告訴川普，沒有實質證據顯示選舉被偷走。

幾場聽證會陸續播放的川普前幕僚影片，有助委員會說明，川普身邊的人，並不相信川普毫無根據的「選舉舞弊」說法。

●證人感嘆受右翼組織與川普影響變得激進

今天聽證會上，兩名證人出席描述他們如何受到右翼團體和川普本人影響而轉趨激進，以及激進如何摧毀生活、繼續對美國社會構成威脅。

「守誓者」（Oath Keepers）前全國發言人范塔藤霍夫（Jason Van Tatenhove）描述他在該組織中目睹的「激進化」，並表示，1月6日沒有發生更多流血事件，美國還算「幸運」。

范塔藤霍夫提及他在「守誓者」中的時光：「我會說，在某一時刻我也被捲入其中，有很多危險訊號，或許我該更早擺脫它們。」

●6名證人詳述2020年12月「精神錯亂」的白宮橢圓形辦公室會議

委員會也在今天的聽證會透露2020年12月18日白宮橢圓形辦公室會議6名與會者的證詞，會上川普盟友與白宮律師就推翻總統選舉結果的各種計畫爆發衝突，導致會議陷入混亂─川普旁觀。

特別委員會9名成員之一、民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）表示，12月18日的會議「至關重要，因為川普目睹「白宮顧問和其他白宮律師，摧毀了鮑爾（Sidney Powell）、和佛林（Mike Flynn）等人提出的毫無根據的說法，以及荒謬的法律論據」。

委員會約談參與那場會議的6名證人，並在聽證會上播放影片，西波隆尼也是其中之一。

西波隆尼告訴調查委員會，在白宮橢圓形辦公室看到佛林、鮑爾和美國互聯網零售商Overstock的創辦人柏恩（Patrick Byrne）等人，他很「不高興」。

根據委員會今天播放的影片，西波隆尼作證說：「我不認為這些人會對總統提出什麼好建議，所以我不懂他們是怎麼進來的。」

●前競選總幹事私下坦承，川普的論調「殺了某人」

今天聽證會公布的一系列簡訊，可能是迄今最重要且最鮮明的證據，證明川普最親近的人對他在1月6日所作所為的感受。

簡訊顯示，川普前競選總幹事帕斯凱爾（Brad Parscale）私下承認，他「為協助川普勝選而感到內疚」，並認為這位前總統的言論在2021年1月6日殺死了某人。

帕斯凱爾也在寫給前川普競選團隊發言人皮爾森（Katrina Pierson）的簡訊中說，川普是在「尋求內戰」。

這些簡訊凸顯川普盟友1月6日事件發生當下的反應，川普核心圈的一些人因為這些事件，決心不再支持川普。

●委員會從司法部對極端分子的調查得到線索

前幾場聽證會提出的新發現讓人震驚，有些似乎還讓司法部措手不及，尤其是川普白宮助手賀勤森（Cassidy Hutchinson）最近的重磅證詞。委員會利用聽證會披露自己的調查成果，並公開敦促聯邦檢察官加大刑事調查力度。

但今天狀況稍有不同，這次，委員會從司法部那裡取得了線索，並非常依賴先前司法部針對「守誓者」和「驕傲男孩」涉及國會大廈遇襲案的相關調查資訊。