搶攻中秋送禮商機，香港米其林餐飲品牌「添好運」，今年推出二款好運獻禮中秋月餅禮盒，「好運霓玥禮盒」原價888元、預購598元，「好運餅禮盒」XO醬肉鬆餅原價688元、優惠價498元，7月20日開放預購，早鳥加碼優惠，購買1盒即贈100元米其林現金券，買10盒送1盒優惠。

「添好運霓玥禮盒」標榜將招牌人氣甜品研發成米其林港式月餅，「港式奶皇月餅」，內餡鹹蛋黃、奶香及椰香完美融合，綿密鬆軟。人氣爆款「楊枝甘露月餅」，嚴選當季芒果醬，外層奶黃滑順細緻，鹹香與芒果的結合，帶出酸甜清爽的果香及濃郁的餅香。層次豐富「芋頭西米露月餅」，芋頭醬濃而不膩，與奶香、椰香激盪出全新風味，濃郁滑順的口感將攻占芋泥控的味蕾，每盒六入，每種口味各2顆，優惠價598元。

除經典月餅「好運霓玥禮盒」之外，添好運以「送禮添好運」的祝福概念，由主廚及研發團隊不斷測試調整口味，新研發推出「好運餅禮盒」XO醬肉鬆餅，外皮以法式薄派皮工法製作，填入以主廚特製XO醬、奶黃等完美比例材料，嚴選優良肉品製作而成的鹹香肉鬆，1：9的皮餡比例，烘烤後，金黃色的餅皮顆顆飽滿，內餡扎實，好運餅有別於一般市售肉鬆餅，每顆約7公分略大些，每盒六入，優惠價498元。