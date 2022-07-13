比莉推出招牌熱門金曲〈什麼都不必說〉2.0全新升級版。（環球音樂提供）

比莉帶來38年歷久彌新「豹偉大的作品」。（環球音樂提供）

影歌齊發的比莉Billie再掀Boogie酷豹潮流。（環球音樂提供）

比莉（Billie）重返幕前主演Netflix台劇《媽，別鬧了！》，日前個人「巨照」看板更攻佔了整棟大樓，環球音樂也在社群上宣告「Billie is Back！07.15」，帶來38年歷久彌新「豹偉大的作品」的招牌金曲〈什麼都不必說〉2.0全新升級版。周湯豪昨也在宣群上寫下「7 ／ 15女王回歸，新單曲跟Netflix 影集同天上線。」

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提及華語樂壇的潮流始祖，絕對是比莉莫屬！她長年接觸西洋流行樂，年僅16歲即登上美軍俱樂部駐唱英文流行金曲，23歲時更前進美國進行長達4年的巡迴演出。比莉1982年正式推出首張專輯，在傳統情歌當道的年代，憑藉出眾閃耀的勁歌熱舞，為華語歌曲帶來歐美動感時尚色彩，並成功掀起後輩難以複製的「豹時尚」熱潮。在眾多玉女歌手的流行樂壇裡，以洋派歌舞登上當時收視火紅的《龍兄虎弟》、《雙星報喜》、《鑽石舞台》……等無線強檔綜藝節目，讓許多觀眾至今仍留下超深刻的印象。

她一路引領前衛風潮，除了創造多首經典金曲，更多次跨足戲劇界，在偶像劇中展現百變演繹實力！2015年受葛仲珊邀請合作單曲〈甩一甩〉，展現Disco天后的精湛歌舞。2021年以經典豹紋裝扮，搖身一變「食」尚廣告代言人展現優雅風範，2022年則代言知名高級冰淇淋品牌，以充滿特色豹紋的「豹莉」形象再次獨領風騷。

從1980年代推出以來，〈什麼都不必說〉旋即成為比莉招牌熱門金曲，一轉眼38年過去，仍以時尚身影活躍娛樂圈的比莉，將在夏日推出〈什麼都不必說 - 2022 Remix〉 豹酷版！對新一代聽眾來說，比莉是90年代前衛系代表，抖音神曲〈Dear John〉的原唱；對中生代聽眾來說，她的動感活力形象、加上正字標記豹紋，在樂壇是記憶鮮明的流行Icon。

今年70歲的比莉，重返最適合她的舞台，除了推出經典再製外，最新戲劇作品也在Netflix盛大上映，〈什麼都不必說 - 2022 Remix〉數位單曲及MV即將於7月15日豹熱烈上線，再掀Boogie酷豹潮流。