花蓮遠雄海洋公園吉祥物在花蓮港迎接旅客搭船出海賞鯨。（王志偉攝）

遠雄海洋公園結合賞鯨業者，15日起，平日入園加賞鯨，最多900元就能玩透透。（王志偉攝）

暑假是賞鯨旺季，海洋公園與賞鯨業合作，今早出海賞鯨遊客熱絡。（王志偉攝）

暑假旅遊旺季，為搶攻國旅補助人潮，花蓮海公園祭出平日遊樂園門票只要3折優惠，還聯手5家賞鯨業者，平日持購票發票出海賞鯨，3折門票費用可全額抵扣船票，等同平日賞鯨加海洋公園，最多900元就可以玩透透，藉此促進光觀光互惠機制，賞鯨業者也預估出海人潮可翻漲一倍，日載運可達2000人次。

交通部觀光局國旅振興方案7月15日上路，自由行每晚住宿最高補助1300元，主題樂園平日則可享門票3折優惠；海洋公園與花蓮5家賞鯨業者、總計7艘船合作，為搶攻這波人潮，遊客只要憑3折遊樂園門票，就能全額抵扣平日賞鯨船票。

以遊樂園全票890元換算3折，賞鯨900元船票將可折抵267元，等於原要價1790元的樂園加賞鯨門票，優惠後每人最高只要900元，就能賞鯨、海洋公園玩透透。

遠雄海洋公園行銷總監鄧淳仁說，這是花蓮旅遊業者史無前例大串連，希望透過海洋公園號召，吸引縣內旅遊業者加入，在後疫情時代，讓整個花蓮旅遊環境共好。

鄧淳仁表示，以往暑假期間海洋公園入園約20萬人次，花蓮整體旅遊人次約是2、3倍在40萬到60萬人次之間，推出「海洋新連線」衝高暑假旅次，目標希望突破百萬人次。

維納司賞鯨業者王登義說，5家業者共7艘船與海洋公園合作，暑假初期，每天約1千人次出海量，與海洋公園合作，希望日均衝高到1500到2000人次，邀請遊客到花蓮多住幾晚，來一場難忘的深度旅遊。

多羅滿賞鯨業者呂世明說，最近風平浪靜相當適合賞鯨，適合賞鯨的季節，目前在花蓮外海可看到飛旋海豚、熱帶斑海豚等，最大群約有3、400隻，近日觀察偽虎鯨出現機率也提高，出海直擊鯨豚的機率超過9成。