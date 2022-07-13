花蓮一名女子下班返家煮泡麵當消夜，被當時年僅8歲的女兒抓包，母女倆童趣地約定好不告訴大兒子，不料，聊天過程中，女兒竟說出「爸爸叫我吸雞雞」等驚人話語，才揭開陳姓丈夫長期拿女兒洩慾的惡行。案經上訴，花蓮高分院維持一審判決，依加重強制性交罪，處陳男5年徒刑。可上訴。

判決書指出，陳男於2020年1月至2月間，在花蓮住處強行命令當時僅8歲的女兒替他口交，還射精在女兒口中，同年2月間，陳妻下班返家吃泡麵時，與女兒聊天，得知女兒與陳男有秘密，追問之下女兒神情淡然說出，「爸爸叫我吸雞雞，每次吸到白白的出現才停止」等驚人真相，憤而報警處理。

檢警偵訊時，女童能詳細說出替陳男口交地點、過程及陳男的生殖器外觀，並描述出精液顏色與外觀，猶如玩具史萊姆般軟軟黏稠，表示自己不喜歡這行為，也感到不舒服，曾表達不要、不想吸雞雞，但因為爸爸會給她玩手機，她才答應。

史萊姆多呈半透明果凍狀，手感黏稠柔軟，是孩童相當喜歡的玩具。（圖／Shutterstock）

一審花蓮地院，判陳男加重強制性交罪，處5年徒刑。案經雙方上訴，花蓮高分院判決指出，陳男僅為滿足一己私慾，違悖人倫綱常，罔顧女兒的人格發展與身心健全，侵害女兒的身體自主權，的確有違道德與法理，但審酌陳男的女兒透過代理人表示，「希望爸爸可以認錯，認錯就沒事了」，陳妻則指出「希望女兒與丈夫都不要有事」，認定2人似乎均無意讓陳男受到懲罰，最終認為原審無違誤，維持原判。可再上訴。