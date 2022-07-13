金門料羅港區北碼頭區圍堤造地工程今天舉行開工典禮，縣港務處表示，預定民國114年完工；未來將增建近17公頃新生土地，發展物流倉儲中心，建立小三通貨運中轉港地位。

開工動土典禮由金門縣長楊鎮浯和行政院金馬服務中心執行長翁明志、金湖鎮長陳文顧等人同持鏟動土，祈求工程平安順利。楊鎮浯致詞表示，料羅港早期為軍民共用港口，現在除了是台灣金門航線的貨運港口，更是兩岸小三通主要貨運分流中心及中轉港口，在推動海運快遞及電商物流上居重要樞紐地位。

楊鎮浯說，由於近年港口受到自然回淤影響，航道水深不足日趨嚴重，船舶進出偶有觸底情事發生。雖安排疏浚維護工作，但挖出來的土方因環保等因素無處堆置，以致港口無法全面疏濬，嚴重影響港區航行安全與未來發展，因此積極推動本案，改善上述問題。

楊鎮浯進一步表示，這項工程歷經近10年規劃、環境影響評估、水下文化資產調查、海岸管理法審議、港區範圍擴大及工程設計等作業，期間與地方民眾及專家學者討論溝通，排除各界對開發所造成的影響與疑慮。

依港務處資料，料羅港區北碼頭區圍堤造地工程總工程經費新台幣12.4億元，由台灣工程顧問公司設計監造，在地禾宏營造公司承攬。楊鎮浯指出，在建設金門的同時，扶持地區產業，共同參與金門重大發展建設。

港務處表示，預定114年完工，完工後可提升料羅港區船舶航行安全，未來將持續收容港口浚挖土方，並採分區填築方式，增建料羅港區近17公頃的新生土地，以發展物流倉儲中心，建立小三通快遞貨運中轉港地位，奠兩岸經貿發展特區發展基礎，帶動金門關聯產業升級。（編輯：郭諭儒）1110713