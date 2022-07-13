民進黨新北市長參選人林佳龍，擁有美國耶魯大學人文哲學、政治學雙碩士與政治學博士學歷，對人文社會與藝術發展相當關注。被譽為「人間國寶」的台灣唸歌說唱藝術家楊秀卿老師仙逝，林今日（13）專程出席告別式，看到文化部部長李永得代表總統蔡英文頒發總統褒揚令這一幕，讓林忍不住鼻酸，直呼：「老菩薩一路好走。」

林佳龍今日在臉書發文表示，他特別出席楊秀卿老師告別式，看到文化部部長李永得代表總統蔡英文頒發總統褒揚令，這一幕，讓他鼻酸。

林佳龍指出，楊秀卿老師是台灣唸歌說唱文化的國寶，她一生奮鬥的精神令人感佩。我們謝謝楊老師用唸歌唸出台灣的故事，唱出台灣的聲音，我們將永遠懷念。

面對楊秀卿老師的仙逝，林佳龍感性道：「楊老師您是人間至寶，羽化成仙，願您一路好走。」更忍不住喊話：「人間國寶楊秀卿老師，老菩薩一路好走。」此文獲得超過2500人按讚，引發大批網友共鳴，大家也紛紛表示哀戚、敬佩與不捨。