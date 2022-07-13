2022世界亞洲少年、青少年跆拳道國家代表隊選拔賽日前落幕，竹東國小學生呂恆獲選亞洲少年跆拳道國手，8月將代表台灣前往越南參加亞洲少年跆拳道錦標賽，將升國一的呂恆將挑戰比他大1、2歲的選手，坦言「很緊張」！

呂恆從小學二年級參加竹東國小跆拳道社團，產生濃厚興趣加入學校跆拳道隊，此次亞洲少年國手選拔賽，年紀從小六至國二，呂恆的年紀最小，一路過關斬將，闖進冠軍戰，榮獲亞洲少年國手資格。

「2015年起有亞洲少年盃跆拳道，呂恆是新竹縣首位獲得少年國手資格的選手！」教練林昱翔說，呂恆對跆拳道有興趣也有天份，並有不服輸的性格，在國手選拔賽時，年紀較其他選手輕，身高也較嬌小，但靠著速度和敏捷的步伐移動，在賽中一路挺進冠軍戰。

呂恆在國手選拔賽冠軍戰，對上很有實力的選手，賽前他和林昱翔先研究對方比賽狀況，對戰時沉住氣應對，在倒數10幾秒，一個迅捷的側踼得分，逆轉比賽奪冠。

林昱翔說，呂恆的拳道之路並非一帆風順，去年因輸了不該輸的比賽，成績不理想而陷入低潮，年初透過心理輔導，加強心理層面的訓練，開始漸入佳境。

呂恆說，他告訴自己失敗後，眼淚掉完必須重新站起來，也不斷調整心態和訓練步伐，獲得國手資格後要去參加亞洲少年跆拳道錦標賽，對手可能年紀都比他大，真的很緊張！

練跆拳道在對練、對打過程中，難免有碰撞受傷，呂恆的家長曾心疼孩子受傷掉眼淚，但仍全心支持小孩參加比賽，讓孩子在自己的人生舞台上發光、發熱。