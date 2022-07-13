日本前首相安倍晉三遇刺身亡，自民黨在參議院大勝，學者分析，安倍路線預料會被繼承，日本對中國在領海與領空周邊挑釁行為將趨近於「零容忍」，防衛預算也將逐步增加到日本GDP2％的規模。

國策研究院今天舉辦「安倍首相與日本政局」座談會。國策院執行長郭育仁說，安倍的戰略思維是非線性的，不純然是非黑即白，就以對中戰略來說，他做了非常多事情是中國所討厭的，同時也非常多事情是中國所喜歡的。

郭育仁指出，2018、2019年安倍接連訪問北京，更邀請習近平在2020年春天訪問日本，「安倍被稱為戰略家，是因為他有辦法做讓對手討厭的事情，但還是能讓對手喜歡他。因此即便現在中國骨子裡對安倍恨得牙癢癢，習近平的弔唁文仍要稱讚安倍對中日關係改善的貢獻，無法講出批評的話。

郭育仁說，現在開始日本對中國在領、領空周邊挑釁行為將趨近於「零容忍」，轉為強烈反應。中國在東海去測試日本的行為應該會收斂，畢竟20大快到了，習近平沒辦法承受在這之前跟日本有重大衝突發生。

高雄大學政法系教授楊鈞池指出，從參議院選舉結果來看，日本選民希望安倍路線可以延續，而岸田文雄也已經間接且細膩表達對安倍路線的延續會去做努力，不過不可避免會在些微之處做調整。

楊鈞池分析，自民黨、公明黨、維新黨與國民民族黨都表態要修憲，現在在參議院與眾議院的修憲勢力都超過三分之二，單純從席次上判斷已經可以提出修憲案。然而，四個黨對於修憲目標與如何轉換具體條文並沒有共識，2016年安倍在任的時候，當時參眾議院也有三分之二的修憲勢力，但還是沒辦法通過，基本上修憲還是有其困難度存在。

楊鈞池說，如果修憲案無法推動，岸田如何延續安倍路線就看兩個指標。第一是日本的防衛預算可能會在五年之內達到GDP的2％，長期以來日本防衛預算都只佔GDP的1％；其次，日本會否採購具有反擊能力、足以先發制人的武器。