今天在大聯盟場上洋基以3：4不敵紅人，此戰王牌先發寇爾(Gerrit Cole)表現非常出色，繳出7局無失分好成績，但他最後卻無緣勝投。洋基以3：0一路領先到末局，並派上本季新任終結者荷莫斯(Clay Holmes)關門，沒想到賽前僅責失2分的他直接噴掉4分，除了自己吞下敗投外，也中斷球隊本季末局「不敗神話」。

All 11 Gerrit Cole strikeouts 🔥 pic.twitter.com/oMMz7Oc8RB — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) July 13, 2022

洋基派出寇爾迎戰弱旅紅人，他主投7局僅被敲4安打無失分，飆出11次三振只有1次保送，自責分率下降到3.05，而打線早在前三局就敲下分數，分別靠雷佐(Anthony Rizzo)和唐納森(Josh Donaldson)安打建功，寇爾退場時球隊以3：0領先，眼看勝投在望。未料9局荷莫斯失常，接連送出1次4壞保送、2次觸身球，還被敲2安打。

滿壘時洋基緊急換上派羅塔(Wandy Peralta)，解決2人後被敲一壘安打，失分算在荷莫斯頭上，荷莫斯1人都未解決失掉4分，自責分率上升到1.37，幾乎無敵的他因此吞下首敗，同時洋基本季於9局時取得領先後，已拿下49勝0敗，這個紀錄在50勝之前無奈中止，此外洋基還遭逢一波3連敗，對他們來說已經算低潮了。