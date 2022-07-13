郭婷筠曾傻到用現金卡借錢幫忙當時男友還債。（民視提供）

靜香在婚前是小公主，嫁給林道遠後一手包辦家中所有事務。（民視提供）

小甜甜（張可昀）、郭婷筠、芳瑜、靜香、營養師黃淑惠及律師劉韋廷等人近日在民視《姊妹靚起來》分享台灣女人為家庭、為男人犧牲奉獻到什麼地步的主題，小甜甜自爆過去某任男友不僅要求她購買精品球鞋，還央求她買房登記在自己名下。

小甜甜說曾經交往一個世紀大渣男，當時不止所有費用都由她負擔，還要在家裡當賢內助打點生活，沒想到渣男越來越過分，開口要求小甜甜購買價值三萬多的精品球鞋，就連買房時都要求小甜甜要將房產登記在男生的名下；小甜甜說好在當時朋友有勸她，她才想開拒絕，但沒想到事後男生還打電話罵她，讓她相當錯愕，也因為這件事讓她領悟到先愛自己才是最重要的。

郭婷筠分享婚前曾經交往過愛賭博的男朋友，她說2人一開始交往時，狀況都很正常，直到後來男方一直跟她借錢，她才知道原來男方愛賭博，但當時「愛到卡慘死」的她為了幫男友還債，甚至用現金卡借了不少錢，只為了要幫男生還債，現在回想起這段過去，她都忍不住搖頭自嘲超傻超心酸。

林道遠的老婆靜香透露婚前在家是個小公主，完全不用做家事，但結婚後不僅要一個人做家事，還要照顧長輩跟小孩，甚至一個禮拜只能出門一天去市場買菜，這樣的生活維持5年後她終於受不了，感到很鬱悶。此外，她說在生完小孩後身材走樣，本想跟老公尋求慰藉，不料老公竟直接說：「妳最近真的比較胖」，還給了不少減肥建議，讓她氣到忍不住大吵一架。