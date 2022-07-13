被稱為「石化教父」的和桐集團創辦人陳武雄，因及涉和鑫光電內線交易案，2015年遭判刑2年6月定讞後潛逃出境，去年為治療癌症主動返台歸案，且因癌症保外就醫，台北地檢署13日偵結他當年潛逃偷渡出境案，依《入出國移民法》起訴陳武雄。

陳武雄曾任工總理事長、前國策顧問，除因內線交易罪遭判刑確定外，另涉台灣優力連鎖加油站詐貸18億元案，正由法院審理中。

判決指出，陳武雄因和桐公司法人代表身分，擔任和鑫光電公司董事，2003年得知和鑫光電用假交易美化財報，被證交所要求重編，提前在和鑫光電公告利空消息前2個月，以每股19元到25元不等價格出脫持股，規避損失達3573萬多元，二審依《證交法》內線交易罪判刑2年6個月，併科罰金200萬元。

最高法院2015年7月駁回陳武雄上訴定讞，陳武雄須入監服刑，並發函檢方對陳武雄境管，以防陳武雄落跑。

但陳武雄仍在發監前落跑，偷渡赴大陸，被台北地檢署發布通緝。直至去年間，陳武雄因罹癌需要治療，自行搭機返台，遭警方發現解送歸案。

檢方調查時，陳武雄坦承當年是偷渡出境，但對於是在桃園或金門偷渡，說法前後不一，但由於陳武雄明知遭禁止而仍偷渡出境，檢方依依《入出國移民法》起訴。