大東電業子公司東電綠能今年6月在花蓮美崙工業區分別建置能儲存4MW及2.9MW的儲能系統後，本月則將在光華工業區設置一座3.3MW的儲能系統，並在今天舉辦動土開工儀式。（羅亦晽攝）

大東電業子公司東電綠能今年6月在花蓮美崙工業區分別建置能儲存4MW及2.9MW的儲能系統後，本月則將在光華工業區設置一座3.3MW的儲能系統，其中，前者預計年底上線，後者將是在明年初上線；儲能系統示意圖。（東電綠能提供／羅亦晽花蓮傳真）

儲能系統產業近年隨蔡政府推動再生能源興起，儲存再生能源「間歇性能量」，以維台電電網供電穩定。全台有3座儲能系統案場位在花蓮，2座於美崙工業區，1座則在光華工業區，整體能儲存約10.2MW的能量，業者預計前2座今年底將正式上線，後者預定在明年初，盼能藉此降低全台發生大停電的機會。

大東電業子公司東電綠能今年6月在花蓮美崙工業區分別建置能儲存4MW及2.9MW的儲能系統後，本月則將在光華工業區設置一座3.3MW的儲能系統，並在今天舉辦動土開工儀式。業者預計，前2座將在今年12通過測試後，同月取得台電輔助服務市場交易平台（AFC）上線交易資格，後者則是預計在明年初取得。

東電綠能執行長林美伶指出，再生能源未來會陸續併入電網，不過再生能源如太陽能、風力等綠能均容易受氣候與環境影響，無法24小時維持穩定供電，因此需要透過儲能系統來儲存再生能源運作中產生的餘裕能量，並在電網壓力不穩定時，用最短的時間內放出能量來穩定，盼能減緩全台大停電的事情發生。

東電綠能營運長張雨農補充說明，電網是全台連在一起，因此儲能系統彷彿是「大電池」，透過儲備電能來協助電網穩定維持在60赫茲的頻率，當電網頻率上下起伏的一個階段時，儲能系統就會放電保持電網的穩定。

大東電業董事長林志明表示，政府近年在能源轉型過程中，主要以再生能源來彌補廢核的電力缺口，然而，再生能源擁有不穩定及間歇性的特質，如太陽能白天產能充足，晚上就相對薄弱；風力發電則是大多在東北季風時才會滿載，因此才需要透過儲能系統來儲存個能源在運作中的餘裕電能，作為削峰填谷的機制。