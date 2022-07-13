2022年底九合一大選倒數4個月，台南市長選戰這一局，除了國民黨市議員謝龍介獲徵召參選，挑戰尋求連任的民進黨籍現任市長黃偉哲，4年前曾以無黨籍參選台南市長的前台聯黨立委許忠信，明天也將正式宣布參選台南市長。

許忠信2018年參選台南市長拿下4萬5168票，他說，感謝4年前投他一票的選民，這幾年來仍持續關心台南的發展，也有很多支持者持續勸進，他長考多時，決定參選，參選的初衷無非也是希望能讓台南變得更好。

他說，這幾年發現選民對於藍、綠兩黨都相當失望，尤其不滿民進黨的執政表現，此外，台南的年輕人也普遍對低薪、高房價都很不滿，台南的老人安養等相關福利也做得不夠好，六都中只有台南的65歲以上老人還要繳健保費，他說，這些相關政策都需要有財經專長的市長來帶頭改變。

台南市2018年有黃偉哲、高思博及無黨籍的陳永和、蘇煥智、林義豐、許忠信6人參選市長，今年無黨籍除了許忠信宣布將參選，林義豐上個月與柯文哲會晤，本月16日也將舉辦電音趴，近來動作頻頻，他雖未具體回應參選一事，但外界解讀他參選的可能性也不低。