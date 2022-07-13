接受新式石膏治療後，曾小弟弟當天拉小提琴都無問題。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

曾小弟弟使用新式石膏，活動自如不影響生活。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

過去不少家長遇到小朋友因骨折打石膏總是很頭疼，因為傳統石膏又硬、又重且不透風，小朋友常難忍受種種不便，等到要拆石膏時，傳統鋸石膏的聲音非常大，又嚇得小孩哇哇大哭、想要逃跑，而現行新式石膏則可以解決傳統石膏的缺點，讓家長及小孩不受打石膏的困擾。

台北一位8歲的曾小弟弟因運動時跌倒，右手撐住地面造成手腕橈骨骨折，就醫檢查後醫師表示骨頭雖有移位但不嚴重，建議用石膏固定即可，但家長考量曾小弟弟後續有小提琴表演，且接下來將參加夏令營活動，因此希望尋求能讓他方便活動的石膏。

後來到苗栗大千綜合醫院就醫，經骨科容志雄醫師為他用新式石膏固定後，當天晚上即可參加小提琴表演，也順利參與夏令營的活動，整體恢復非常良好，生活也未受影響。

容志雄表示，新型石膏有許多優點，像是貼合性及包覆性好，保護力較足夠，如果骨折變形較嚴重，還可配合在X光下做復位，其外型呈現蜂巢狀，方便透氣、不悶熱，當骨頭恢復一定程度時，還能自行拉開拉鍊拆卸下來，清洗手部或擦汗之後仍可再套回。

而且等待骨頭復位完成要拆除時，不需像傳統石膏要用工具鋸除，只需拉開拉鍊即可，對鋸石膏過程感到害怕的小孩，是一很好的選擇。

容醫師說，對於有糖尿病、心血管疾病或高齡不願意開刀的骨折長輩，新型石膏可以幫助骨頭復位之外，也能維持其生活自理能力及活動量，不因骨折打石膏而不敢活動，導致肌力及體力嚴重退化，影響長輩生活也造成照顧者的壓力。

不過新型石膏的適用方式須經過醫師專業評估，因此建議治療前先與醫師討論，才能以適當的治療方式及早恢復健康。