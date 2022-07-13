中國人民解放軍南部戰區說，美國「班福特號」飛彈驅逐艦今天再次未經中國批准闖入西沙「領海」，共軍跟蹤並驅離。「班福特號」過去一年來至少3度駛入西沙海域。

中國官媒央視app報導，共軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校今天說，「班福特號」（USS Benfold）當天未經中國政府批准，「非法闖入中國西沙領海」。南部戰區組織海空兵力跟蹤監視並警告驅離。

他批評美軍行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海區域和平穩定，違反國際法和國際關係準則，是「大搞航行霸權製造南海軍事化的又一鐵證」，事實說明美國是不折不扣的「南海安全風險製造者」、「地區和平穩定破壞者」。共軍將保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海區域和平穩定。

公開資料顯示，「班福特號」自去年7月至少已3度駛入西沙群島海域，分別是去年7月、今年1月和本次；去年9月則駛入南沙海域。共軍批評美艦侵犯中國主權；美方則稱行動是捍衛航行自由，符合國際法。

中華民國、中華人民共和國和越南都主張對西沙群島擁有主權。隨著中國近年在南海以興建島礁等方式強化主權聲索，美國等西方盟友屢屢以軍艦通過的方式，強調捍衛航行自由。