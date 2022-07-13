國安基金最快在今(13)日啟動高達新台幣5000億元的可動用資金，為史上第8度進場護盤，台股受到此消息激勵，終場上漲374點收在14324點。台積電終場上漲21元收在470.5元，上市櫃個股上漲家數超過1600家。

台積電在法說登場前夕展開強彈，終場大漲4.67%，收在470.5元，市值回升至12.2兆元；聯電上漲1.3元收在38.05元；鴻海站穩百元漲幅逼近2%，聯發科勁揚逾3%。

金融股在資金進駐下大漲，兆豐金、富邦金股價強漲逾4%，其他包括國泰金、第一金、華南金、中信金等同樣漲勢凌厲，漲幅介於2%~4%之間。

法人指出，國安基金宣告進場護盤有利提振短期市場信心，但需要注意的是，國安基金宣告進場護盤無法扭轉中長期轉弱的基本面，保鮮期恐怕只有1至3週。

道瓊工業指數昨日下跌192.51點或0.62%，收30981.33點。標準普爾指數下挫35.63點或0.92%，收3818.80點。以科技股為主的那斯達克指數下滑107.87點或0.95%，收11264.73點。費城半導體指數小漲4.487點或0.18%，收2558.173點。