高市府都委會2019年前通過大社石化工業區變更乙種工業區案，但案件送達内政部營建署都委會後卻無下文，高市府曾發文中央關注降編案進度，但至今仍尚未完成審查，且並未與民眾有進一步討論及規畫，因此，地球公民基金會等環保團體及多位在地居民13日前往行政院南部服務中心抗議，並強調將依法對內政部持續拖延降編案的行為提出訴願。

大社環境守護聯盟方彥鈞指出，高市府在2019年通過大社工業區降編案並將該案送到內政部營建署核定，但內政部營建署不斷把案子推回到高市府、經濟部要求相關單位必須先達共識，他們才願意繼續下一步動作，大家都無法接受這個行為。

方彥鈞強調，因為內政部一拖就過了3年，甚至相關單位在2020年11月舉辦最後一次會議後就完全沒有下文，整整20個月時間都沒有再與居民溝通討論相關降編案的事宜，目前民眾完全不知道相關案件的進度為何，所以他們決定對內政部提起訴願，希望可以加速核定大社工業區降編案。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，內政部營建署都委會從2019年6月3日開始召開「變更高雄市大社都市計畫案」專案小組的會議，共開了3次會議，不但無法做出降編決定，竟在2020年11月10日召開第3次專案小組會議後，又讓民眾苦等20個月，至今仍然沒有下文，讓所有民眾相當失望。

王敏玲指出，大社降編案是攸關高雄市產業轉型的重大事項，也是促進南北均衡發展的一大步，行政院南部聯合服務中心責無旁貸，此次選擇對內政部提出訴願，是已經忍無可忍，也是給政府最後一次機會，呼籲內政部應盡速將大社工業區變更為乙種工業區。