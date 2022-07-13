各縣市確診分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天13日新增新冠肺炎本土確診785例，其中男性366人、女性419人，年齡分布1歲以下至96歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例8萬1467人，人口占比確診率達15.22％。

衛生局張長蕊仙表示，5至11歲兒童第2劑疫苗施打站專案已辦理完畢，統計至7月12日，苗栗縣5至11歲孩童完成第1劑接種率為75.8％(全國平均81.9％)，第2劑25.7％（全國平均36.1％）。

她說，因正值學校放暑假時段，為了讓孩子有完整疫苗保護，除了安排各合約醫療院所施打，也請18鄉鎮市衛生所配合常規疫苗時段安排接種服務，讓5至11歲孩子打BNT及莫德納兒童疫苗第2劑，目前兒童BNT及莫德納疫苗供應充足，苗栗縣各合約醫療院所開放預約施打中。

另外，Omicron亞型變異株BA.4、BA.5肆虐全球，導致多國確診數攀升，依據疾管署資料截至目前國內累計檢出326例Omicron亞型變異株境外移入確定病例，另累計國內已有4例本土確定病例，均為BA.5亞型。

張蕊仙表示，中央疫情指揮中心表示不排除會有一波流行， 因此疫苗是保護自己和家人的最佳利器，呼籲民眾「疫苗來了就打，打好打滿，才能保護自己跟家人」。

縣長徐耀昌也叮嚀鄉親近期本土疫情雖趨緩，但隨著變異株的入侵請繼續做好防疫措施，近日天氣炎熱，民眾外出仍須全程佩戴口罩，但勿因此忽略補充水分發生熱傷害，外出或前往施打疫苗時，需隨時注意天氣溫度，同時注意防曬，最好定時喝水補充水分，也留意自己及身邊親友的身體狀況，預防疫病上身。