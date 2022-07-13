德州尤瓦爾迪校園槍擊案校園監視畫面今天曝光，內容顯示警方等了超過1小時才攻堅擊斃歹徒。這起槍擊事件造成19名學童和2名教師身亡，而影片曝光也掀起新一波的不滿。

「奧斯汀美國政治家日報」（Austin American-Statesman）和地方電視台KVUE取得的監視錄影畫面顯示，18歲持槍歹徒5月24日當天橫衝直撞將卡車開進尤瓦爾迪（Uvalde）洛伯小學（Robb Elementary School）外一處草皮，接著於上午11時33分持半自動步槍進入教學大樓。

當凶嫌走進空無一人的走廊，畫面可看到一名男童從角落看到凶嫌，目睹凶嫌朝教室開火後拔腿狂奔。

監視攝影機拍到凶嫌從教室門口朝內開數十槍，他曾短暫跨進攝影鏡頭之內，但接著回到教室，從此再也看不到他的身影。

畫面顯示，凶嫌開第一槍過後3分鐘，有多名警察持槍進入學校走廊。

警察沿著走廊走到事發教室外，但當教室內再度傳出槍響，他們又撤回走廊一端。

接下來一個小時，監視畫面都可看到警察擠在距離教室最遠的走廊一側，接著後援一個個抵達現場，有些還備有半自動武器和防彈盾牌。

下午12時21分，也就是第一批警力抵達現場的45分鐘過後，凶嫌所在的教室傳出更多槍聲。

下午12時50分，警察終於攻堅，將槍手擊斃。此時距離警察抵達現場第一時間已經過1小時14分鐘。

這支影片沒有任何孩子中彈的畫面，奧斯汀美國政治家日報表示，它們消音去除孩子們的尖叫聲。

法新、路透和美聯社等外媒報導，影片曝光讓當地鄰里居民怒不可遏。

有民眾表示，領人民辛苦納稅錢的公僕不應該在孩子身處險境時「呆坐在那裡」。民眾說：「你們本來可以拯救性命，本可在民眾垂死時緊握他們的手，家長或許可以在孩子們嚥氣之前見到他們最後一面。」

尤瓦爾迪市長麥勞夫林（Don McLaughlin）在鄰里大會上發言時，稱奧斯汀美國政治家日報發布影片內容是一項「錯誤」，是「我見過最孬的事」。

他表示，這支影片本應等到受害者家屬有機會先看過再予以公開，且會先剪輯過。他說：「他們不需要看到凶嫌進入教室或聽到槍聲。他們不需要再次經歷這一切，他們的痛苦已經夠多。」

路透社報導，奧斯汀美國政治家日報並沒有透露他們是如何取得影片內容，但隨文發布說明，捍衛它們上傳這支影片的決定。