經濟學人智庫（EIU）發表報告指出，中國新冠病毒的「清零」政策將會削弱對外國直接投資（FDI）的吸引力，預期中國2022至2023年流入的FDI將較2020至2021年減少，儘管預期不會有大量企業撤出中國，但外國投資者會更留意在其他市場如東南亞生產的可能性。

報告指出，中國的清零政策已成為當地外國投資者面對的最大挑戰之一。中國對行業的整頓帶來的不確定性及房地產市場困境，已對去年末的經濟造成壓力。此外，今年初以來中國嚴厲的出行管制，以及工廠與物流網路突然停工且持續多久亦不明確，已增加外國投資者考慮在中國以外增加供應鏈彈性的迫切性。

EIU預期中國在2023年前仍維持清零立場，但考慮到經濟成本，從今年底起上海式的封城應不大可能重演。EIU重申，中國龐大消費市場的吸引力以及其在全球生產網路的重要性，都是競爭對手難以複製，因此不預期大量外資會撤出中國。

另外，報告提到，中國的市場機會及基礎設施質素將繼續支撐其長期吸引力。人才方面，馬來西亞、泰國和菲律賓等國的本地人才庫無法與中國廣東省規模媲美，即使這些東南亞國家的勞工成本較低。