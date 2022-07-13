被譽為台灣最恐怖電影的《咒》，寫下台灣電影在Netflix全球排名的最佳紀錄，根據第三方機構FlixPatrol於l7月12號的數據統計，《咒》在Netflix台灣、日本、香港、新加玻、印尼、越南穩坐觀看排名冠軍，全球總排名擠進第八，創紀錄寫下台灣電影在Netflix播出的最佳成績。

《咒》今年三月在台灣上映累積1.7億票房，穩坐台灣原創恐怖片影史票房第一，7月8日《咒》在Netflix全球獨家上線，立刻掀起熱潮，尤其恐怖片輸出大國日本，網友更是頻頻叫好，全球知名遊戲製作人小島秀夫，特別轉貼《咒》登上Netflix上映的消息，恐怖漫畫《陰陽眼見子》的作者泉朝樹看完之後，更發文表示：「有人可以陪我上廁所嗎？」

導演柯孟融一手打造的電影《咒》，從籌備到上映耗費了5年的時間，當他得知作品才登上Netflix短短數小時，就在多國引起強烈的迴響，甚至創紀錄成為首部Netflix全球排名前十的台灣電影，他感到受寵若驚，表示：「身為導演，作夢都沒想過，總覺得是在平行時空發生的事，感謝所有的愛、所有的一切。」

《咒》在台灣上映後口碑票房雙贏，但柯孟融一度很擔心外國人會無法理解當中的宗教元素或是恐怖佈局，沒想到在Netflix上映之後，從網友的解析或反饋中看出，對他們而言從未接觸的東方元素，反倒大大加深其在電影中的神秘感。柯孟融說：「本來有點擔心《咒》的宗教元素外國人會不理解，但看來我想太多了。」