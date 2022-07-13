基隆市明德國中爭取前瞻基礎建設經費，擴建的「大學樓」，於13日正式落成啟用。（基隆市教育處提供／張志康基隆傳真）

基隆市明德國中斥資3229萬元擴建完成的「大學樓」於13日正式落成啟用，這座大樓的建設經費，有2860萬元來自行政院「前瞻基礎建設-校園社區化」政策計畫，基隆市府自籌368萬元，擴建明德國中地上三層樓共5間教室的活動空間，解決學校原有教室空間不足情形。

基隆市政府秘書長黃駿逸表示，明德國中位於七堵火車站周邊，校地有限，學生教室空間不足，因此爭取中央前瞻基礎建設計畫，增建「大學樓」5間教室。

明德國中「大學樓」一樓為2間多功能教室，特別在窗台下設計百葉窗，增加教室空氣對流通風；二樓為兩間教室合併設計為「社區共讀站-樂讀館」，三樓則為視聽教室兼社區休閒站，未來將提供學校社區辦理活動使用。

明德國中校長沈俊光表示，感謝各界支持投入資源，提供明德學子更多元充裕的學習空間，新建完成的大學樓，除了讓學生能多元運用舒服上課外，也可讓社區民眾參與學校生活，提供學校更多支持。

二樓的「社區共讀站-樂讀館」讓校內師生進行閱讀課程與活動，在學期間星期六早上10點到12點，寒暑假星期一到五10點到12點也開放社區居民使用，希望能成為學校社區共享的優質閱讀空間。

13日明德國中邀請曾擔任國軍文藝金像獎書法類評審樊修志老師，與會潑墨揮毫寫下「樂」字，並由明德國中學生以閩南語、越南語、阿美語朗讀《從唐山吃到基隆》，以及為哆啦A夢配音的資深配音員陳美貞老師演講《用聲音玩出美好生活》，藉由學校與社區相結合，多元的課程設計及參與，為校園及社區帶來雙贏的學習環境，落實終身教育。