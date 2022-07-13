高雄市少棒隊7月底將代表台灣赴美參加小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽，但先前曾傳出球隊經費不足，高雄少棒隊此次出征預估總經費320萬元，扣除體育署、高市府教育局補助仍有180萬缺口，民進黨籍高市議員參選人蘇致榮積極牽線、多方奔走下，成功補足經費缺口，讓少棒隊能順利成行。

蘇致榮指出，當時接獲中正國小校長吳軒銘通知稱高雄市少棒代表隊到美國比賽的總經費預估要320萬元，但扣掉體育署、高市府教育局的補助款140萬元，約還有180萬元的缺口，因此他主動協調高市府運發局協助，後續高雄市長陳其邁也得知相關消息。

蘇致榮表示，多方奔走下，最後由高雄在地職棒球隊台鋼雄鷹出面補足經費缺口，讓少棒隊順利成行。並由在地企業「李進企業股份有限公司」贊助球具、球衣、球鞋等相關經費35萬元，希望給高雄小將有真正「國家級」的待遇，讓他們能無後顧之憂全力拼戰，在場上發光發熱，為高雄、台灣奪得佳績。

蘇致榮強調，過去國家隊都是由棒協支應經費，但自去年開始因國際棒壘總會年度賽事增加，棒協預算分配只能支應世界棒壘總會辦理的賽事，不再支應威廉波特與小馬聯盟2項大賽，所需經費要由縣市政府及學校自理，因此，他發揮運動員專業，為少棒小將爭取最大利益，媒合公私部門一起籌募出賽經費。