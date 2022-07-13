饗賓餐旅於13日於嘉義縣馬稠後產業園區舉辦嘉義食材中心開工動土典禮。饗賓餐旅於台灣糧倉嘉南平原的核心區位—「嘉義馬稠後產業園區」取得15098坪的產業用地，初期投資新台幣8億元，興建總樓地板面積3000坪的「嘉義食材中心」。

饗賓2022年營業額在下半年疫情紓緩下，預計將可達成50億的營業目標，全年來客數近800萬人次；穩健度過疫情，放眼未來，期望在2025年達成年營業額百億，市值百億的經營目標，成為最受期待的餐飲企業。

饗賓餐旅董事長陳啓昌表示：「饗賓嘉義食材中心將有效縮短食材從產地到餐桌距離，並與當地農民深化契作，落實食安溯源管理，提供農民穩定收益並整合在地資源，攜手供應台灣餐飲業每年8000億產值所需要的優質食材，並預計透過三階段開發建設打造成台灣的食材中心，成為引領饗賓集團邁向未來的重要動能。」

饗賓集團於2012年正式啟用位於桃園青埔的總部暨中央廚房桃園廠。桃園廠樓地板面積約3000坪，倉儲空間500板，集合總部辦公室、倉儲、食材加工、食安實驗室、物流等功能。饗賓中央廚房取得食品安全管理系統ISO22000管理認證，食安實驗室遵循ISO17025系統運作，為食材品質、料理品質及食安品質把關，每月自檢樣品約1000件。

同廠區尚有饗農班、洗衣廠、倉儲廠，饗農班專營蔬果類食材，可在產季至產地採購最在地最當令的新鮮食材。洗衣廠專職處理同仁制服清洗和熨燙，以及店舖所有清潔紡織品的清理消毒。倉儲廠則於2020年落成啟用，樓地板面積約680坪，倉儲空間600板。

甫於今日(13日)開工動土的「饗賓嘉義食材中心」基地總面積為15098坪，第一期土地開發面積約4500坪，第一期建物樓地板面積約3000坪，建築物總樓高15公尺，設計12處碼頭裝卸口，約7000板冷凍冷藏儲位，未來除低溫倉儲及冷鏈物流外，也將規劃食材前處理中心。

即使2022年新冠疫情仍十分嚴峻，但饗賓仍勇往向前持續成長，更將於2022年下半年在台北101的86樓開創全新品牌「饗」，以越在地越國際的自信與姿態，成為全世界最好的高空景觀餐廳之一。

饗賓總經理陳毅航表示：「繼全台人氣最高位於台北微風信義46樓的第一高空景餐廳『饗饗』之後，饗賓糅合當代生活風格與美學，創新演繹台灣美好的『饗』，將以獨一無二的餐飲體驗，讓全世界看見台灣餐飲的全新風貌，這是饗賓寫給台灣的一封情書，也是寫給全世界的一封盛宴邀請函。」