為營造「清朗的網路空間」，微博將展開集中整治與排查清理，對象包括使用諧音字、變體字等錯別字散布不良訊息；同時，微博也將健全完善管理用語的識別模型。過去，大陸網友面對網路審查時，常用諧音或錯別字來指涉敏感訊息。

微博管理員今（13）日公告稱，為營造清朗的網路空間、維護文明健康的社區生態秩序，站方將對站內利用諧音字、變體字等「錯別字」發布、傳播不良訊息的違規行為開展集中整治。

公告指出，整治內容主要有三點。第一，加大對利用「錯別字」藉機傳播不良訊息等違規行為的排查清理力度；第二，健全平台用語管理機制，完善關鍵詞識別模型；第三，通過建立正向激勵機制、加強站內宣介等方式，引導站內用戶規範使用漢字。

微博呼籲，廣大網友在參與社區討論時，應文明表達觀點，規範使用漢字。如發現相關違規內容，歡迎通過前台舉報投訴入口和微博管理員等方式進行舉報。