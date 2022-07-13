輪胎行涉嫌縱火的次子陳彥翔今康復，警方製作筆錄後移送法辦。（民眾提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市東大路正義輪胎行上月15日大火釀8死，涉嫌縱火的次子陳彥翔於加護病房治療28天後，今康復可自由活動，警方也隨即製作筆錄，他初步坦承縱火，警方在訊問後將他依殺人、縱火等罪嫌移送法辦。

據悉，由於陳彥翔在縱火後，本身也有燒燙傷及吸入性嗆傷，因此送醫後治療近1個月，期間在加護病房因插管治療，警方無法製作筆錄，經過多次清創治療後今天才完全恢復。

據了解，陳彥翔已坦承犯行，他稱15日當天與父親吵得不可開交，憤而出門買600元92無鉛汽油，回家後原本只想嚇嚇父親，點燃衛生紙後往地上一丟，不料卻瞬間引發熊熊大火。

據傳陳彥翔和爸爸兩人一度想救火，並設法進火場救家人，卻因機車引發的火勢過大，濃煙阻斷所有通道，只能眼睜睜看著自家陷入一片火海，幾分鐘後火勢燒穿1、2樓間夾層，造成他的媽媽、妹妹、大嫂、姪女，以及妻子和3名子女也都葬身火場。

事發之後陳彥翔被警方依現行犯逮捕時，表情有點呆滯及錯愕，警方當場詢問「是不是你放火？」他點頭認罪，但他稱買汽油回家潑灑，原本只是想嚇嚇父親，不料卻引發大火，嘗試救人卻因火勢太大束手無策。