每逢選舉都會有「青年返鄉投票」運動被視為是民主的體現，但民間團體巢運與立委指出，背後其實有租屋黑市的問題，許多青年無法在租屋處設籍，才需透過「返鄉」實行公民權，而若想遷戶籍至租屋處，面臨的是房租的漲價、不續租、提前解約的困境，內政部無法插手；巢運也呼籲政府應重視和立法應對租屋族的權益。

巢運指出，根據2021內政部「電信信令人口統計」調查在台灣各縣市中，「平日夜間人口」大於「戶籍人口」的縣市只有六個，分別是台北市、新北市、桃園市、台中市、新竹縣市，多於戶籍人口合計總數超過120萬人，雖人口組成複雜，但基於台灣嚴重的租屋黑市問題，許多租屋族在該縣市生活，但沒有該縣市的戶籍身分，都將衍生出許多政治權與社會權的問題，如各縣市的市民福利、選舉時的投票權等與戶籍相關的權力都會受到影響。

巢運強調，既然政府要讓戶籍與政治與社會權利深度綁定，那麼就必須確保落實《戶籍法》相關設籍規定，保障租屋族民眾於憲法第10條「人民有居住及遷徙之自由」、 第17條「人民有選舉、罷免、創制及複決之權」等應有權利。

巢運主張，中央政府應修訂法律（如《戶籍法》、《租賃專法》），或由地方政府訂定自治條例，對於願意接受房客設籍的房東予以相關保障或獎勵，對不讓房客設籍的房東予以開罰。民眾黨立委張其祿也表示，若「租屋族不能設籍」影響公民權與社會權，政府應主動積極保障租屋族的參政權、公民權、社會權等，並有效保障及落實租屋設籍權益。

而內政部回應，租屋族有居住事實而屋主不同意遷入者，得向戶政事務所申請遷入登記，經戶政事務所人員或勤區員警查實後，據以辦理遷入登記，設籍没問題；內政部也強調，依住宅租賃定型化契約不得記載事項第4點已規定，房東不得約定房客不得遷入戶籍，巢運的說法與事實嚴重不符。