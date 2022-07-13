自2019年起政府認定台灣獼猴族群數量穩定，因此將台灣獼猴從保育類動物除名，並降級為一般野生動物，但私養亂象層出不窮，動保團體近3年來更接獲大量私養通報。農委會林務局表示，雖然獼猴現在不是保育類動物，但仍不得任意捕捉或販賣，否則將依「野生動物保育法」處6萬元以上罰鍰。

林務局指出，獼猴是社會性的動物，非常需要猴群的社會支持，圈養不只剝奪獼猴在野外與家族共同生活的權利，遇到發情期等生理需求時，還會造成其的焦慮、暴躁與攻擊行為。

林務局說，獼猴與人類有很多共通傳染病，圈養個體更好發疱疹B病毒，只要人類被抓(咬)傷，就可能引起急性發燒、頭痛、水泡病灶和不同型態的神經症狀等，病患如未接受妥適醫療，死亡率超過70％。

林務局表示，最近剛過台灣獼猴生育季，民眾千萬別看幼猴楚楚可憐就帶回家養，即使自己跑來家裡的也不得飼養，雖然獼猴目前不是保育類動物，但仍受到「野保法」所保護，任意捕捉或販賣，可處6萬元以上罰鍰，如發現捕捉、販賣或飼養行為，應立即撥打1999通報當地縣市政府。