靈德城隍廟歷史悠久，主祀城隍爺神威顯赫，是竹山鎮重要的信仰中心之一。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

靈德城隍廟是竹山鎮重要的信仰中心之一，繞境時家家戶戶都會出來迎接城隍爺，祈求保佑闔境平安順利。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

每年農曆6月15日是城隍爺聖誕，南投縣竹山鎮擁有191年歷史的「靈德城隍廟」，13日舉辦盛大的城隍爺出巡遶境祈福活動，縣長林明溱特別現身點燃第一響起馬炮，為繞境祈福活動拉開序幕，林明溱說，今天是城隍爺千秋聖誕，因此敦請城隍爺出巡，希望能保佑南投縣政推動順利，也期盼疫情早日消弭。

靈德城隍廟歷史悠久，主祀城隍爺神威顯赫，是竹山鎮重要的信仰中心之一，近年積極籌辦迎城隍文化節系列活動，透過各式莊嚴的參香祭典、祝壽大典、全鎮祈福繞境活動，讓年輕人了解城隍爺出巡的民俗文化，也吸引全台各地的信徒朝聖，帶動地方觀光發展。

縣長林明溱表示，竹山靈德廟城隍爺神威顯赫，全國各地都有信徒，適逢城隍爺千秋聖誕，廟方舉辦盛大的祝壽大典，敦請城隍爺神尊出巡繞境，前來熱鬧的陣頭綿延數百公尺，相當熱鬧，希望城隍爺能庇佑竹山、南投闔境平安順利，也希望疫情能早日消弭。

靈德廟主委林信雄指出，靈德廟城隍神尊是清道光11年，先人從福州都城隍廟奉請來台，至今已經有191年的歷史，保佑竹山人走過三甲子的歲月，今天各界齊聚一堂為城隍爺祝壽，祈求保佑竹山平安順遂，也邀請全國鄉親一同到竹山感受第一城隍的文化特色。