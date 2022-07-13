前高市議員朱挺玗今年退出國民黨後，仍持續經營基層，今（13）日她宣布，年底前鎮小港區市議員選舉絕不缺席，鎖定婦女保證名額，矛頭對準民進黨新人黃雍琇。至於民眾黨原本提名的葉政瑋評估時間緊湊、資源不足，有意會讓賢，民眾黨也正研議是否再另推派人選。

高雄市第10選區（前鎮、小港）應選8席，這次藍綠2名老將陳麗娜、林宛蓉放棄連任，因有2席婦女保障名額，也讓新人有了空間。民進黨方面提名現任鄭光峰、陳致中、新人黃彥毓及黃雍琇4人參選，國民黨則提名曾麗燕、蔡武宏及新人陳識明。無黨籍現任有李順進、台聯現任則為吳銘賜。

此外，台灣基進提名空姐黃敬雅、時代力量提名湯茹婷，另有小民參政歐巴桑聯盟于仙玲將參選。而原屬民進黨湧言會力挺的會計師余宗熹在初選落敗後，上月底宣布脫黨參選，也為鎮港區選情添加變數。

民眾黨原屬意葉政瑋挑戰，但臉書粉專已1個多月沒動靜。民眾黨高市黨部主委馮啟彥坦言，葉政瑋擔心準備不足，無法幫黨開出漂亮成績，可能會讓賢，民眾黨在該選區還在評估適合的人選，要推的話一定會推出有勝算的人，即使到時不推人，也會與特定參選人合作。

今年3月退出國民黨的朱挺玗也將回鍋參選，她說，自己屬性仍屬泛藍，市長一定挺國民黨提名的柯志恩，目前她先跑行程、拜訪地方。至於屆時會掛無黨，還是其他黨籍參選？「邊跑邊評估，不排除任何合作的可能」，她要搶攻婦女保障名額，認為很有勝算。