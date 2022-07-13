黃子佼與孟耿如5月19日喜獲愛女「黃玉米」，現在才誕下孩子將近兩個月，黃子佼卻已經變成天天PO小孩照片的「曬娃魔人」。12日黃子佼將臉書封面悄悄換成孟耿如抱小孩的甜蜜合照，沒想到意外釣出孟耿如親自留言，並提到「二胎」，讓網友們也都猜測是不是已經在規劃下一胎。

黃子佼12日將照片換成老婆孩子的照片，左半是媽媽抱著孩子，右半則是母女臉貼著臉的模樣，搭配文字「這輩子，一輩子，最疼的兩個女孩」，畫面十分溫馨幸福，但孟耿如卻意外在照片下面留言「如果下一胎還是女生？」並在後方加上一個攤手無奈的表情符號。

網友看到孟耿如的留言也紛紛在下方回覆:「直接預定第二胎了耶」、「這輩子最疼愛的3個女孩」、「那就繼續生」，也有網友提到搞不好下一胎是個男孩，到時就「該妳說疼兩個男孩了」。

孟耿如先前出席活動時有提到第二胎的事宜尚未決定，此次留言也增添不少疑雲，讓網友懷疑是不是已經準備好要生「下一胎」了。