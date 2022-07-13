林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處曾針對嘉義製材所進行調查研究，為讓更多人以輕鬆、愉快的方式認識早期嘉義林業，林鐵及文資處委託出版社出版《芬芳散策》歷史走讀指引，除讓讀者從中親近文化資產，也能藉著書籍走讀嘉義，走入日治時期的老嘉義，現代新生活。

林鐵及文資處長期推動阿里山林業與鐵路歷史知識普及化，除著力調查研究外，也透過教育推廣讓民眾以輕鬆、生活化的方式親近文化資產，而1913年竣工的嘉義製材所，當年是台灣日治時期範圍最廣大的官營木材產業基地，承擔加工阿里山巨木成為「木材」重要任務，也帶來就業機會和嘉義的繁榮，林鐵及文資處決定運用歷年扎實的調查研究，蒐集大量一手史料與許多研究成果，透過轉化敘事出版《芬芳散策》，將這段歷史娓娓道來。

林鐵及文資處說，《芬芳散策》是一趟由畫家陳澄波1921年完成的《木材工廠》畫作開啟的歷史文化之旅，書中不僅大量引用日治時期檔案文獻及老照片，還將艱澀的歷史紀錄轉化成一篇篇有趣的故事，包括老地圖說故事、古今名人帶路，及各類主題文章帶出嘉義電力與交通運輸的近代發展、形形色色的木材商人、農林教育、甚至是不亞於現代的多元飲食料理與店家等故事，首刷印製1500策，除透過林鐵及文資處臉書訂購，也正與獨立書店洽談鋪貨中。

林鐵及文資處長黃妙修表示，執行過程就像大家一起在描繪1920至30年代的嘉義，多一筆可能偏離史實，少一筆可能又太過嚴肅，還好隨著文章敘事的充實，一幅熱鬧、繁忙的嘉義景象逐漸成形，讓人不禁驚呼原來當時的嘉義這麼摩登！

配合24日《芬芳散策》新書發表講座，林鐵及文資處也規畫「散策走讀活動」，除有作者之一陳韋聿及2021台灣設計展分區策展人黃銘彰展開一場歷史與設計的對談外，也安排另一位作者張哲翰帶領大家走一趟芬芳散策小旅行。