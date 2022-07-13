藻礁公投聯盟今天抨擊第三天然氣接收站防波堤工程品質低劣，沉箱本體結構破裂。中油回應，2月以來已經發現16個沉箱混凝土剝落情事，主要是外力撞擊所影響，在委託第三公正單位鑑定後，以高強度樹脂灌漿填補，目前已經修復5個。

為防範未來再發生沉箱碰撞剝落，中油已擬定措施，包括加大暫置沉箱彼此的間距、鋪設碰墊等緩衝材，重型機械在沉箱上方行走時，鋪設鋼板防止輾壓；除此之外，還將著手訂定未來營運期間對於沉箱堤防及碼頭的防外力碰撞及定期檢查制度。中油強調，三接工程好不容易經過公投檢驗才能繼續興建，絕不容許其工程品質有一絲一毫的折扣。

三接的碼頭與堤防沉箱製作由泛亞工程、皇昌營造與Dredging International NV共同承攬，在台北港以滑模工法製作，目前已完成183個沉箱。中油指出，沉箱完成後存放於台北港，之後再依工程進度拖航至觀塘工業區施工。

沉箱外表部份混凝土剝落原因，經調查為為拖航或暫置期間遭外力碰撞所致，包括沉箱間彼此碰撞、工作船碰撞、沉箱上方遭重型施工機具輾壓等。目前已完成的183個沉箱，有16個出現表面混凝土剝落，其中11個出現鋼筋裸露的狀況。

中油表示，一般工程若出現表面混凝土剝落，只要灌漿填即可，但為求審慎，協調第三公正單位台灣省水利技師公會對沈箱混凝土強度進行鑑定，並依其專業建議決定補強或重做。現已完成5個沈箱的修復工作，修復方式皆依工程會規定，在新舊介面塗布黏著劑，並以第三公正單位認可的高強度樹脂灌漿填補，或依原配比之混凝土材料填補，補強後再由水利技師公會進一步檢視。