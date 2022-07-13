竹北高鐵特區快速發展，社區大樓林立，車流量大，縣府為因應救災救護需求，投入1億4580萬元興建「高鐵消防分隊」，13日由縣長楊文科等人熱鬧進行新建工程動土典禮，預計2023年底完工後，將能全面提升高鐵區救災救護能量。

楊文科表示，縣府堅持編列經費，提供最好的消防裝備和車輛，建全消防人力外，更陸續興建消防局第三大隊等全市消防廳舍，展現對地方消防公安的重視。

楊文科並說，竹北市人口快速增加已破20萬人，在高速公路以東高鐵特定區，社區大樓林立，救災救護需求日增，卻無消防分隊進駐，因此新建高鐵消防分隊有其必要性，努力打造新竹縣成為消防低災害，民眾樂安居的幸福健康城市。

消防局行政科長廖耿徽表示，以往消防局竹北分隊前往高鐵地區約需15分鐘，高鐵分隊同時將雲梯車列入空間規畫，明年底新建完成後，預計進駐20人，就能快速到達事發地點，做最有效的處理。

高鐵消防分隊位在隘口二路及高鐵五路交叉口，土地面積500坪，將興建地上3層、地下1層，總樓地板面積726坪的辦公廳舍。

熱心公益的竹北市民陳琨琪、黃蓮薰夫婦，在縣議員蔡志環穿針引線下，捐贈高鐵消防分隊1價值150萬元消防救災車，為紀念父親陳福星將捐贈車輛命名為「福星號」，希望傳揚父親樂善好施的精神。

消防局指出，高鐵消防分局開工動土，特別保留縣長楊文科簽名「幸運（孕）金鏟子限定款」，將辦理抽獎活動抽出幸運兒，想要求好運民眾千萬不要錯過，詳情可上消防局粉絲專頁。