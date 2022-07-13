近年房價上揚，在個人所得未明顯成長下，民眾購屋年齡不斷向後遞延。永慶房產集團根據財團法人金融聯合徵信中心資料統計，觀察近十年主力購屋年齡趨勢態樣，發現2013年Q1購屋主力是30-35歲的族群，占比為22%。但今年Q1購屋年齡主力則是以「35~40歲」及「50歲以上」等2大族群為主。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，從聯徵中心統計資料中，可以發現買房年齡越來越高，且平均購屋總價、貸款成數都有上升，但建物面積卻呈現減少的現象。

據聯徵中心最新統計，2022年Q1共有4萬7668筆住宅貸款，較2013年同期4萬1191筆，增加15.7%。陳金萍說明，2013年第一季房貸最主要的年齡落在30至35歲，平均購屋總價為741萬元，平均購屋面積為42.4坪。而今年第一季則以「35~40歲」的首購族群及「50歲以上」退休置產族為主，其中以年齡「50歲以上」的群體佔20%最高，平均購屋總價為1,441萬元，平均購屋面積為48.1坪；「35~40歲」佔19%居次，平均購屋總價為1,154萬元，平均購屋面積為43.6坪。

從數據中可以發現，相較10年前購屋主力族群，年齡層有往後推移的現象，其中，50歲以上房貸占比最高，陳金萍解釋，通常50歲以上臨界退休的族群，通常已累積充足的資金，因考量未來生活需求選擇換屋，又或是因近期全球景氣多變，選擇將部份資產傳往配置到不動產上，例如買房保值置產或留給子女，讓「50歲以上」房貸族明顯高於其他年齡層。

此外，內政部最近公布今年第一季全國房價負擔能力指標，全國房價所得比已創下歷年新高，來到9.58倍，也就是說國人若想買房，需不吃不喝9.58年才能達成，高漲的房價及低薪的環境，青年成家已越來越困難。陳金萍指出，十年前僅有「45至50歲」、「50歲以上」的族群，平均購屋總價超過千萬，反觀今年各年齡層平均購屋總價都已逾千萬，購屋門檻明顯提升；另外，從數據上也可以發現，「40-45歲」、「45-50歲」、「50歲以上」的購屋占比有持續增加的趨勢，但「30歲以下」、「30-35歲」的青年購屋占比卻呈現萎縮，雖然「三十而立」是許多人的目標，但從數據上來看，要在35歲前買房其實越來越困難。