拉賈帕克薩王朝主宰斯里蘭卡政壇數十年，直到4月民眾因不滿燃料與糧食短缺發起的街頭抗議失控，逼得總統今晨逃出國外後，曾經輝煌的拉賈帕克薩家族現在落魄到無人掌權。

儘管執政期間民怨沸騰，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）上月仍矢言，他將做到2024年5年任期結束才卸任，但數以千計斯里蘭卡人9日強闖他的官邸，迫使他不得不躲藏起來並同意下台，而他本來將在今天辭職。

然而，兩名熟知內情的消息人士今天告訴路透社，斯里蘭卡國會議長尚未收到拉賈帕克薩的辭呈，但他已經逃出國外。

一名親近他的消息人士說，拉賈帕克薩今天凌晨前往馬爾地夫。詢及拉賈帕克薩是否已遞出辭呈時，消息人士說：「他會在今晚遞出。」

73歲的退休工程師阿拉奇（Mallawaara Arachchi）說：「這一天總會到來。」他在總理官邸附近遊蕩，這裡之前是拉賈帕克薩的胞兄馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）的住所，現在也被抗議群眾占據。

他說：「他們劫走人民的一切。」但現在拉賈帕克薩家族落荒而逃，「我們在不遠的將來將成為全球最棒的國家」。

馬興達今年5月辭職，他兒子約夏塔．拉賈帕克薩（Yoshitha Rajapaksa）也連帶辭去幕僚長職位。他的另一名兒子納馬爾．拉賈帕克薩（Namal Rajapaksa）、哥哥查馬爾．拉賈帕克薩（Chamal Rajapaksa）和弟弟巴席爾．拉賈帕克薩（Basil Rajapaksa）、沙辛德拉．拉賈帕克薩（Shasheendra Rajapaksa）則是在4月辭去部長職位。

前財政部長巴席爾也擁有美國公民身分，他昨天要逃出國外時在機場遭移民官員攔下，移民官員擔憂如果讓他出境將引起民眾反彈。

人口2200萬的斯里蘭卡外匯存底幾乎用罄，已沒有金錢可以進口燃料，並拖欠數以十億美元計的外國貸款，通貨膨脹率在上月飆到54.6%，各界預測的經濟前景更加慘澹；此外，為了節省使用汽油與柴油，學校與辦公室持續停課停班。

自1948年獨立以來，斯里蘭卡經歷過許多大風大浪，包括在拉賈帕克薩擔任國防部長時的血腥內戰，以及在2009年指揮擊潰叛軍組織坦米爾之虎（Tamil Tiger），但卻沒遇過這般削弱國力的政治與經濟危機。

這場危機大多要歸咎COVID-19（2019冠狀病毒疾病），這場疫情讓斯里蘭卡沒有觀光收入、掏空外匯。拉賈帕克薩的減稅措施讓國家收入破了個大洞，對化學肥料實施的禁令導致農作物歉收，即使後來宣布解除也無濟於事。

政府與國際貨幣基金（IMF）磋談的紓困方案最快要到今年稍晚或明年才會有結果，走投無路的斯里蘭卡只好跟鄰國印度與中國尋求提供更多金源。

斯里蘭卡國會將於20日選出新總統。總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）也提議辭職，如果他真的下台，根據憲法，國會議長將擔任代理總理數日，直到選舉得出結果。

總部設於可倫坡的智庫政策替選方案中心（Center for Policy Alternatives）資深研究員方塞卡（Bhavani Fonseka）說：「斯里蘭卡現在踏入未知領域，我們從未見過如此動盪不安的局勢。」

他說：「除非總統與總理都下台，否則不穩局勢將持續下去，我們之後可能陷入的局面，將比我們目前觀察到的更加動盪。」