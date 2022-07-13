澎湖縣漁船金寶發168號今天上午返港突然起火燃燒，鄭姓船主試圖自行滅火，但因火勢過於猛烈，滅火過程中不慎燒傷手臂，仍冒險將船駛回漁港；消防局獲報前往搶救，近9時撲滅。

澎湖縣消防局發布新聞稿表示，消防局上午7時11分獲白坑安檢所報案指稱，湖西鄉白坑村漁港內有一艘漁船起火燃燒後，立即派遣消防車與救護車共7車14人前往搶救。

消防局表示，勤務人員到達現場後回報，起火漁船是金寶發168號（船型CT2），在返港時即已起火燃燒，住湖西鄉湖西村54歲的鄭姓船主發現船隻起火，即自行試圖滅火，但因火勢過於猛烈，滅火過程中不慎燒傷手臂，仍冒險將船隻駛回漁港，由其子駕駛動力小船拖帶靠泊碼頭。

消防局指出，勤務人員除立即部署2水線出水搶救外，考量船隻都載有重油，同時部署泡沫滅火設施同步搶救，避免火勢擴大；整體火勢於近8時控制，但因船艙仍有悶燒情形，勤務人員持續出水降溫，船主也聯繫友人船隻，協助將起火漁船拖帶到對岸曳船道，並雇請怪手開挖船艙悶燒處協助搶救，經搶救後，火勢於8時55分完全熄滅。

有關財物損失及起火原因，由消防局火調人員進行後續調查。（編輯：陳仁華）1110713