男童家人到派出所帶回男童，並感謝警方幫忙。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

員警當起保母照顧男童。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中市沙鹿區3歲男童日前走失遭警方帶回，由於一時找不到家人，員警林嘉榮、陳玫翎在臉書po文，並當起保母照顧他。男童童言童語萌樣逗得員警笑開懷，所幸男童母親看到貼文後，急忙將人帶回，同時感謝警方協助。

台中市沙鹿區3歲男童日前上午獨自行走在星河路車道，車來車往相當危險，光華所員警林嘉榮、陳玫翎2人獲報趕抵現場，因男童無法清楚描述自己身分，先於附近住家詢問無人認識，只好先將男童帶返派出所休息，同時請鹿峰里長協助詢問里民，但仍未尋獲男童家長。

員警也於地方臉書貼文協請網友尋找男童家長，員警擔心男童肚子餓自掏腰買便當及飲料，並擔任媬姆餵食男童吃飯。由於男童活發可愛萌樣，逗得在場員警笑開懷，讓原本嚴肅的派出所增添不少歡樂氣氛。

男童母親於臉書上發現貼文訊息時，赫見是自己兒子時，趕緊與警方聯繫，同時與男童阿公到派出所接回，由於員警的細心照料，男童還一度不想跟阿公回家，想跟員警一起玩。男童母親表示，當時誤以為是阿公帶男童出門，感謝警方的照顧。

光華所長陳俊佑表示，員警辛苦堅守崗位，耐心協助男童返家，對員警的細心積極表現表示肯定與嘉許，並呼籲民眾家中若有年幼小孩，一定不能讓小孩離開視線，與孩童外出時仍要注意身邊幼童動向以免走失，勿因一時不察而發生憾事。若有發現疑似走失兒童，可撥打110請警方到場了解，或先行將兒童安置避免走失可能發生之危險，並由警方到場後續協尋親屬，以免發生危險。

走失po文台中市臉書保母