猴痘個案再度現蹤台灣，疾病管制署昨天公布第2例境外移入個案，為30多歲美國返台的本國籍男性。為防堵猴痘疫情擴散，我國持續洽談第三代天花疫苗和抗病毒藥物，疾管署副署長莊人祥今透露，持續接洽當中，「目前都有進展，希望8月可以到貨」。

國內第2例猴痘個案為北部30多歲本國籍男性，今年5月至7月至美國出差，7月3日開始出現左睪丸腫脹、發燒、鼠蹊淋巴結腫脹狀況，曾於7月5日就醫服用抗生素，後續未改善且出現皮膚紅疹及腹瀉等症狀。7月10日返國入境時，自述疑似罹患猴痘，由機場檢疫人員後送就醫，經醫師評估後進行採檢通報確診，目前於醫院隔離治療中。

莊人祥說明，由於該個案在入境台灣的班機上，鄰座都沒有乘客，且下機就和機場檢疫人員說明旅遊史和疾病情形，僅接觸機場檢疫人員和後送人員，由於都有保護措施，列為低度風險，不需要隔離，並沒有其他密切接觸者。

至於6月27日確診的國內首例猴痘個案，莊人祥表示，因為還有些傷口沒結痂，需要多觀察幾天，目前尚未解除隔離。

我國持續和廠商洽購第三代天花疫苗和抗病毒藥物，莊人祥透露「目前都有進展，希望8月能到貨」，由於還在接洽中，目前不便說明採購數量。

莊人祥說明，根據世界衛生組織（WHO）建議，不會大規模接種疫苗，主要用於幾類對象，第一是「暴露前預防」，可能提供給猴痘相關檢驗人員接種，第二是「暴露後預防」，提供給照顧猴痘患者的醫護人員，另外也會提供給高暴露風險的密切接觸者，例如患者的家人，可能接觸到皮膚或呼吸道分泌物，也會列為接種對象。